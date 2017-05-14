У Бразилії перекинувся автобус з футболістами (відео)

У бразильському Ріо-де-Жанейро потрапив в аварію автобус, який перевозив молодіжну команду клубу "Васко да Гама" (U-17) після гри проти "Фрібургенсе", повідомляє Globo.

На момент ДТП в автобусі перебувало близько 30 осіб. Транспортний засіб перекинувся, внаслідок чого травми різного ступеня тяжкості отримали 22 людини. Відомо, що троє з них перебувають у критичному стані.

Причини аварії поки не називаються.