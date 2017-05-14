У Бразилії перекинувся автобус з футболістами (відео)
22:29, 14 травня 2017Футбол
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Кілька людей в молодіжній команді клубу "Васко да Гама" в критичному стані.
Автобус з футболістами потрапив у ДТП / Globo
У бразильському Ріо-де-Жанейро потрапив в аварію автобус, який перевозив молодіжну команду клубу "Васко да Гама" (U-17) після гри проти "Фрібургенсе", повідомляє Globo.
На момент ДТП в автобусі перебувало близько 30 осіб. Транспортний засіб перекинувся, внаслідок чого травми різного ступеня тяжкості отримали 22 людини. Відомо, що троє з них перебувають у критичному стані.
Причини аварії поки не називаються.
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