Футболісти "Олімпіка" отримали подвійні преміальні за сенсаційну перемогу над "Динамо"

Президент донецького клубу "Олімпік" Владислав Гельзін заявив, що футболісти його команди отримали премію в подвійному розмірі за вчорашню історичну перемогу над "Динамо".

Вчора "Олімпік" у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського несподівано обіграв "Динамо" (2:1). Ця перемога стала для "Олімпіка" першою над київським клубом за історію. Крім того, "Динамо" програло в день свого 90-річного ювілею та у річницю смерті Валерія Лобановського.

«Зараз хороші емоції, адже це наша перша історична перемога над "Динамо", нехай у святковий день для цього клубу. Вітаю всіх вболівальників "Динамо", керівництво, тренерський штаб, гравці та ветеранів з такою датою. Завжди вболіваємо за "Динамо", коли вони відстоюють честь країни в єврокубках, але так склалося, що ми перемогли», — сказав Владислав Гельзін в інтерв'ю телеканалу Футбол 1.

Після перемоги значно зросли шанси "Олімпіка" на дебютний вихід в Лігу Європи.

«Зайшли в роздягальню з генеральним спонсором і привітали хлопців, преміюючи їх у подвійному розмірі, тому що вони подарували свято і дали надію вже в цьому році зробити перший крок назустріч Лізі Європи», - сказав Гельзін.