"Волинь" програла "Сталі" в стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

У Луцьку завершився перший матч 29-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймала на своєму полі "Сталь" з Кам'янського і програла з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена на 18-й хвилині.

Гості активно розпочали матч і ближче до середини першого тайму реалізували свою перевагу в гол. Після пасу від Дениса Васіна м'яч отримав Роман Дебелко і чітким ударом в ближній кут відкрив рахунок.

Надалі гості практично без проблем втримали перевагу в рахунку. Єдиним по-справжньому гольовим моментом для господарів поля став епізод на 81-й хвилині, коли Олег Герасимюк пробив у створ воріт після грубої помилки оборони гостей. Максим Каленчук на лінії воротарського встиг зупинити м'яч.

Таким чином, у "Волині" залишилося 7 очок і останнє місце в турнірній таблиці змагань. У "Сталі", у свою чергу, 37 балів і команда відірвалася на 3 очки від полтавської "Ворскли" в боротьбі за 7-8 місця в підсумковій таблиці.

Інші матчі 29-го туру УПЛ відбудуться у вихідні, 13-14 травня.