Команду футбольної УПЛ "Волинь" позбавлено шести очок

Українська Прем'єр-Ліга отримала лист від ФФУ, де повідомляється, що 11 травня на адресу Федерації футболу України надійшов лист від Дисциплінарного комітету ФІФА, в якому останній вимагає імплементації свого рішення від 15 березня 2017 року щодо позбавлення ФК «Волинь» (Луцьк) 6 (шести) турнірних очок у чемпіонаті України, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Таким чином за невиконання ФК «Волинь» рішення ДК ФІФА, головна команда клубу з Луцька позбавлена 6 (шести) турнірних очок у чемпіонаті Ліги Парі-Матч. Відповідні зміни будуть внесені у турнірну таблицю Ліги Парі-Матч.

Таким чином, на рахунку луцької команди залишилось 7 очок й вона остаточно втратила шанси залишитися у ПЛ на сезон 2017/18.