Легендарний голландський "Аякс" вийшов у фінал єврокубка вперше за 21 рік

Голландський футбольний клуб "Аякс" з Амстердама дійшов до фінальної стадії єврокубку вперше з сезону-1995/96, повідомляє SportArena.

Напередодні команда в гостях програли французькому "Ліону" з рахунком 1:3, але завдяки домашній перемозі (4:1) вийшла у фінал Ліги Європи.

В останній раз до цього Аякс " грав у фіналі єврокубка ще в 1996 році – тоді під керівництвом Луї ван Гаала команда дійшла до фіналу Ліги чемпіонів, де в серії пенальті поступилася Ювентусу (1:1, по пен. 2:4).

Також цікаво, що майбутній фінал Ліги Європи стане для Аякса десятим єврокубковим фіналом в історії клубу. До цього голландці 6 разів грали у фіналах КЕЧ/ЛЧ (4 перемоги), 1 раз – у фіналі Кубка УЄФА (1 перемога) і 2 рази — у фіналах Кубка Кубків (1 перемога).

Як повідомляв УНІАН, у цьому році суперником "Аякса" у фіналі Ліги Європи буде Манчестер Юнайтед. Матч пройде 24 травня в Стокгольмі.