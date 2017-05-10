Київське "Динамо" повернеться на стадіон Лобановського в день 15-ої річниці смерті великого тренера
13 травня, в день пам'яті Валерія Лобановського, кияни зіграють на рідному стадіоні.
Найближчий поєдинок київського "Динамо" в рамках 29-го туру Прем'єр-ліги відбудеться 13 травня на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.
Суперником киян і номінальним господарем матчу буде донецький «Олімпік», який у даний час проводить на арені ім. Лобановського свої домашні зустрічі.
Початок поєдинку «Олімпік» (Донецьк) - «Динамо» (Київ) - 17:00, в суботу, 13 травня, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
«Динамо» вперше в нинішньому сезоні зіграє на колись рідній арені.
Символічно, що 13 травня виповниться рівно 15 років з дня смерті великого тренера Валерія Лобановського.
Як повідомили у ФК "Динамо", в 12:00 у суботу біля пам'ятника Валерію Лобановському, встановленому біля входу на стадіон «Динамо», відбудеться мітинг пам'яті великого тренера.