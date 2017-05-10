Клуб Романа Зозулі залишився без головного тренера

Офіційний сайт іспанського клубу «Бетіс» повідомив про відставку головного тренера команди Віктора Санчеса дель Амо після поразки команди в матчі 36-го туру чемпіонату Іспанії від «Леганеса» (0:4). Про це повідомив офіційний сайт клубу.

41-річний фахівець очолив команду в листопаді минулого року, добувши з нею 7 перемог. Поки що невідомо, хто змінить Віктора Санчеса на посаді головного тренера «Бетіса».

Одним із гравців "Бетіса" є нападник збірної України Роман Зозуля, який, згідно з рішенням ФІФА, не має права отримувати ігрову практику в іспанському чемпіонаті.