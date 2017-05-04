"Манчестер Юнайтед" мінімально обіграв "Сельту" у півфіналі Ліги Європи

У четвер відбувся один півфінальний матч Ліги Європи сезону-2017/18. Іспанська "Сельта" приймала на своєму полі англійський "Манчестер Юнайтед". Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Команда Жозе Моуріньо здобула перемогу в гостях з рахунком 1:0. Манкуніанці повинні були повести в рахунку ще в першому таймі, але атакуючі гравці "Червоних дияволів" Мхітарян, Рашфорд і Лінгард втратили практично стовідсоткові нагоди для взяття воріт.

Гостям вдалося забити зі стандартного положення: на 67-й хвилині Маркус Рашфорд пробив зі штрафного точно в дальній кут воріт. У час, що залишився, "Манчестер" відстояв переможний рахунок, затвердивши статус фаворита пари.

Як повідомляв УНІАН, в іншій півфінальній парі "Аякс" розгромив "Ліон" з рахунком 4:1.

Поєдинки у відповідь в парах "Манчестер Юн." - "Сельта" і "Ліон" - "Аякс" відбудуться 11 травня.

"СЕЛЬТА" - "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" - 0:1

Гол: 0:1 Рашфорд (67)