Збірна України з футболу серед юніорів поступилася голландцям у першому матчі Євро-2017
14:44, 04 травня 2017Футбол
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"Синьо-жовті" стартували у фінальному турнірі Євро з мінімальної поразки.
Голландія - Україна - 1:0 / uefa.com
Юніорська збірна України з футболу (U-17) зіграла перший матч у фінальній частині чемпіонату Європи, який проходить у Хорватії.
У четвер українській команді протистояв один з фаворитів турніру - збірна Голландії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Матч завершився перемогою голландців - 1:0. Переможний гол у середині другого тайму забив Ель-Бушатауї.
Поєдинок пройшов зі значною перевагою голландської збірної. Біля воріт українців було створено чимало гольових моментів, але надійно в більшості епізодів зіграв воротар нашої команди Дані Джуніор Лтайф, який народився в Лівані.
7 травня українська збірна зіграє з Англією, а 10 травня - з Норвегією.
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