Збірна України з футболу серед юніорів поступилася голландцям у першому матчі Євро-2017

Юніорська збірна України з футболу (U-17) зіграла перший матч у фінальній частині чемпіонату Європи, який проходить у Хорватії.

У четвер українській команді протистояв один з фаворитів турніру - збірна Голландії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч завершився перемогою голландців - 1:0. Переможний гол у середині другого тайму забив Ель-Бушатауї.

Поєдинок пройшов зі значною перевагою голландської збірної. Біля воріт українців було створено чимало гольових моментів, але надійно в більшості епізодів зіграв воротар нашої команди Дані Джуніор Лтайф, який народився в Лівані.

7 травня українська збірна зіграє з Англією, а 10 травня - з Норвегією.