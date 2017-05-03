Голландський "Аякс" у захопливій домашній битві розгромив "Ліон" у півфіналі Ліги Європи

В Амстердамі відбувся перший матч півфіналу Ліги Європи. Амстердамський "Аякс" на домашній арені у відмінному стилі обіграв французький "Ліон" з рахунком 4:1, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Дубль у складі голландського клубу зробив Бертран Траоре, ще по одному разу відзначилися Дольберг і Юнес. У складі гостей гол провів ветеран команди Матьє Вальбуена.

В іншому півфіналі завтра зіграють іспанська "Сельта" та англійський "Манчестер Юнайтед".

"АЯКС" - "ЛІОН" - 4:1

Голи: 1:0 Траоре (25), 2:0 Дольберг (34), 3:0 Юнес (49), 3:1 Вальбуена (66), 4:1 Траоре (71)