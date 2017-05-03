Футболіст Роман Зозуля відхилив пропозицію американського клубу і залишиться в Іспанії

Нападник збірної України Роман Зозуля не стане приймати пропозицію американського клубу "Нью-Йорк Космос" і до кінця поточного сезону залишиться в іспанському "Бетісі".

Агент нападника Володимир Кузьменко заявив, що гравець вирішив залишитися в Іспанії.

«Можу сказати тільки одне — поки що вирішили з Ромою залишитися тут», — сказав Кузьменко, повідомляє Sport Arena.

Сьогодні повідомлялося, що Зозуля веде переговори з «Нью-Йорк Космос».

Нагадаємо, що за правилами ФІФА Роман Зозуля не має права отримувати ігрову практику в чемпіонаті Іспанії. Разом з тим ФІФА дозволила Зозулі перейти в будь-який клуб з чемпіонату, який починається в 2017 році.