Футболіст Роман Зозуля відхилив пропозицію американського клубу і залишиться в Іспанії
18:21, 03 травня 2017Футбол
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Переговори з клубом "Нью-Йорк Космос" завершилися безрезультатно.
Роман Зозуля залишається в "Бетісі" / marca.com
Нападник збірної України Роман Зозуля не стане приймати пропозицію американського клубу "Нью-Йорк Космос" і до кінця поточного сезону залишиться в іспанському "Бетісі".
Агент нападника Володимир Кузьменко заявив, що гравець вирішив залишитися в Іспанії.
«Можу сказати тільки одне — поки що вирішили з Ромою залишитися тут», — сказав Кузьменко, повідомляє Sport Arena.
Сьогодні повідомлялося, що Зозуля веде переговори з «Нью-Йорк Космос».
Нагадаємо, що за правилами ФІФА Роман Зозуля не має права отримувати ігрову практику в чемпіонаті Іспанії. Разом з тим ФІФА дозволила Зозулі перейти в будь-який клуб з чемпіонату, який починається в 2017 році.
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