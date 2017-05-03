Легенда "Роми" Франческо Тотті завершить кар'єру після закінчення сезону

Легендарний нападник і капітан італійської "Роми" Франческо Тотті завершить кар'єру після закінчення поточного сезону і стане директором клубу.

Новий спортивний директор "Роми" Рамон Мончі на своїй презентації в клубі заявив, що Тотті проводить свій останній сезон в якості гравця.

Читайте такожНа честь легенди "Роми" Франческо Тотті випущені золоті бутси (фото)"Що стосується Тотті, я дізнався, що у нього угода з клубом, згідно з якою він завершить кар'єру гравця в кінці сезону і стане директором "Роми", - заявив Мончі.

"Франческо Тотті - це і є "Рома", і я буду намагатися триматися до нього максимально близько. Хочу дізнатися хоча б один відсоток з того, що він знає", - цитує Мончі football-italia.net.

Зазначимо, що у складі "Роми" Франческо Тотті провів 783 матчі, в яких відзначився 307 голами. Всього в стані "Вовків" Тотті провів 25 років.