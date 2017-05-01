Капітан "Шахтаря" Даріо Срна в 35 років підписав новий контракт з гірниками

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна підписав новий контракт з клубом, повідомляє офіційний сайт гірників.

Новий контракт Срни з "Шахтарем" розрахований до літа 2018 року, тоді як його попередня угода минала після закінчення поточного сезону.

Даріо Срна виступає за "Шахтар" з 2003 року і є рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів. Він 524 виходив на поле у складі донецького клубу і забив 49 м'ячів.

У складі "помаранчево-чорних" Срна вісім разів вигравав чемпіонат України, шість разів — Кубок і Суперкубок України, а також ставав володарем Кубка УЄФА в 2009 році.

У поточному сезоні Даріо, незважаючи на солідний за футбольними мірками вік, залишається основним гравцем команди і вже зіграв за "Шахтар" 31 матч у всіх турнірах, відзначившись 1 голом і 9 гольовими передачами.

Сьогодні капітану гірників виповнилося 35 років.

Нагадаємо, взимку активний інтерес до Срни проявляла "Барселона", але хорват відхилив пропозицію каталонців. Пізніше він заявив, що планує завершити кар'єру в "Шахтарі".