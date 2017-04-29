"Зірка" обіграла "Карпати" в матчі Прем'єр-ліги з п'ятьма голами

У Кропивницькому завершився стартовий матч 27-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Зірка" на своєму полі обіграла львівські "Карпати", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завешился з рахунком 3:2.

Гості активніше розпочали матч і вже на 15-й хвилині відкрили рахунок. Гол з пенальті забив Олександр Гладкий. А в середині першого тайму "Зірка" перехопила ініціативу і протягом трьох хвилин не лише зрівняла рахунок, але і вийшла вперед. На 27-й хвилині Дмитро Білоног зрівняв рахунок, а на 30-й Ігор Загальський реалізував другий пенальті в цьому матчі і вивів свою команду вперед. Нарешті, на 45-й хвилині, Максим Драченко довів рахунок до 3:1.

Після перерви, на самому початку другого тайму, гравець "Карпат" Олексій Гуцуляк скоротив різницю в рахунку, але більшого зробити львів'яни так і не зуміли - 3:2.

Таким чином, "Зірка" набрала 29 очок в турнірній таблиці, випередила "Ворсклу" (28) у боротьбі за 8-9-е місця, і збільшила відрив від "Карпат" до 8 очок (21, 10-е місце).