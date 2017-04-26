ФІФА заявила про використання відеоповторів на найближчому чемпіонаті світу

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно оголосив, що на чемпіонаті світу 2018 року в Росії будуть використовуватися відеоповтори. Слова функціонера наводить ТАСС.

«Ми будемо використовувати систему відеоасистента судді на чемпіонаті світу 2018 року, тому що до цих пір ми отримували тільки позитивні відгуки про неї», - заявив Інфантіно.

Раніше стало відомо, що система відеодопомоги арбітрам буде застосовуватися і на Кубку конфедерацій-2017, який пройде влітку в Росії.