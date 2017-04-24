Гравець "Шахтаря" Степаненко: Кубкові матчі – шанс для "Дніпра"

13:30, 24 квітня 2017
Футбол
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Півзахисник гірників висловив свою думку про майбутній матч Кубку України.

shahta.org

Півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненк поділився своєю думкою про перемогу над київським «Динамо» та підготовку до кубкового поєдинку з «Дніпром», повідомляє офіційний сайт гірників.

Говорячи про минулий матч проти «Динамо», Степаненко зазначив: "Провели хорошу зустріч, зіграли впевнено. Фактично в першому таймі зробили результат, а після перерви відійшли назад і намагалися діяти на контратаках. Загалом «Шахтар» спрацював дуже непогано, всі допомагали один одному. «Динамо» практично нічого не створив біля наших воріт, і, я вважаю, це заслуга всієї команди. Ми правильно і надійно зіграли в обороні – на чому акцентував Паулу Фонсека".

Говорячи про те, що можна очікувати від аутсайдера Прем'єр-ліги, гравець зазначив: «Дніпро» – молода команда, але, думаю, нас чекає складна гра, тому що кубкові матчі – це шанс для клубу поборотися за другий за значимістю трофей в Україні. Потрібно дуже добре налаштуватися, щоб не повторилася ситуація з «Чорноморцем». Майже впевнений, що ми будемо домінувати, а «Дніпро» стане діяти від оборони. У них є швидкі, технічні футболісти, які можуть втекти в контратаку. Ми повинні використати свої моменти, адже від цього залежить результат».

А коментуючи той факт, що «Дніпро», здобув пермогу над «Ворсклою» і також підходить до зустрічі з «Шахтарем» в гарному настрої, сказав: «Шахтар» завжди зосереджений на своїй грі, незалежно від того, як діє суперник. Я не знаю, які вони можуть піднести сюрпризи. Можливо, поміняють щось в тактиці чи зроблять ротацію складу. У будь-якому випадку вони будуть готуватися і ретельно розбирати нашу команду. Ми повинні показати свою гру, сконцентруватися на наших принципах побудови дій як в обороні, так і в атаці. Користуючись моментом, хочу запросити усіх вболівальників «Шахтаря» на стадіон. У Харкові завжди відмінна атмосфера, люди із задоволенням ходять на матчі. Нам підтримка трибун дуже важлива, адже це мотивує футболістів більше віддаватися грі».

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Дніпро" відбудеться в Харкові в середу, 26 квітня. Початок гри - о 20.00.

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Теги: #Дніпро#футбол#Шахтар#Кубок України