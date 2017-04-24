31-річний футболіст збірної Чехії покінчив життя самогубством

Гравець національної збірної Чехії з футболу і турецького "Газіантепспора" Франтішек Райторал покінчив життя самогубством, повідомляє ВВС.

Гравець був знайдений повішеним у себе вдома після того, як "Газіантепспор" попередив владу про його відсутність на тренуванні в неділю.

«На жаль, я можу підтвердити, що новини про самогубство вірні, - сказав президент клубу Ібрагім Кизил в турецькому ЗМІ Sporx. - Його товариші по команді були стурбовані тим, що Райторал не взяв участі в тренуванні. У нього був чудовий настрій, у нього не було проблем, я дійсно не знаю, чому він так вчинив».

Чеська футбольна асоціація висловила «глибоке співчуття родичам». «Вікторія» з Пльзеня віддала данину поваги своєму колишньому гравцеві, зазначивши у своїй заяві: «Спочивай з миром Райт, ми всі будемо сумувати за тобою, ми ніколи тебе не забудемо».

Захисник приєднався до турецького клубу «Газіантепспор» в 2016 році, до цього провівши сім років у «Вікторії», де двічі вигравав чеську лігу.

Також Райторал провів 14 матчів за збірну своєї країни і був частиною команди, яка досягла чвертьфіналу Євро-2012.