Вболівальники показали, що футбол в Україні все-таки небайдужий людям - Ребров

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров прокоментував матч на "Олімпійському", в якому кияни програли донецькому "Шахтарю" - 0:1. Про це повідомляє сайт dynamo.kiev.ua.

"Насамперед, хотів би сказати слова вдячності на адресу вболівальників, які прийшли на стадіон підтримати нашу команду і показали, що футбол в нашій країні все-таки небайдужий людям.

Читайте такожФутбольний матч "Динамо" - "Шахтар" став найбільш відвідуваним в Україні за останні два рокиЩо ж стосується самого матчу, то, думаю, ми сьогодні показали гідну гру. Втім, як і «Шахтар». На жаль, програли. Але у мене не було претензій до футболістів нашої команди по віддачі, по бажанню. Те, що в другому таймі ми володіли перевагою, показує, що ми знаходимося на правильному шляху. Програли сильній, гідній команді. Я засмучений, як і вся команда, але, повторюся, до моїх гравців ніяких претензій щодо віддачі немає", - зазначив Ребров.

Також він відповів на питання щодо недостатньо активних дій "Динамо" в атаці.

"Я поки не дивився статистику матчу, але, в будь-якому випадку, треба враховувати те, що ми сьогодні протистояли сильній команді. Ми відпрацьовуємо удари, прагнемо їх наносити у кожному матчі, відпрацьовуємо роботу у штрафному майданчику. Але суперник не дозволив завдати більше ударів, ніж нам це вдалося. Але я з вами повністю згоден: два удари по воротах за матч — це дуже погана статистика...

Втім, не думаю, що чемпіонат України для нас закінчений. Можливо, закінчена боротьба за чемпіонство, але на кожну гру будуть приходити глядачі, а, значить, ми будемо мотивовані", - сказав Сергій Ребров.