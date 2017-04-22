Прем'єр-ліга, 26-й тур, "Дніпро" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Дніпрі проходить матч 26-го туру чемпіона України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає полтавську "Ворсклу", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди з нижньої половини турнірної таблиці змагань.

У "Ворскли", на даний момент, 28 очок і 7-е місце, у "Дніпра" - 12 балів і останнє 12-е місце. Втім, сили команд можна розцінити як приблизно рівні. По ходу сезону з "Дніпра" зняли у загальній складності 15 очок і зараз команда могла б знаходиться на відстані 1 очка від свого сьогоднішнього опонента.

Перемога в цьому матчі набагато потрібніша "Дніпру", який бореться з "Волинню" (13) і "Карпатами" (18) за право залишитися в УПЛ на наступний сезон.

Матч "Дніпро" - "Ворскла" розпочнеться о 17.00.

ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.