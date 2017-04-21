Мессі і Роналду "поцілувалися" на малюнках напередодні матчу "Реал" - "Барселона"

Напередодні іспанського Ель-Класіко " між "Барселоною" і "Реалом" на вулицях столиці Каталонії з'явився стріт-арт малюнок, на якому цілуються лідери команд аргентинець Ліонель Мессі і португалець Кріштіану Роналду, повідомляє Isport.

Малюнок був зроблений місцевим стріт-арт художником, відомим під псевдонімом Tvboy, і отримав назву Любов сліпа.

Ця картина вже стала знаменитою, а охочі сфотографуватися на тлі її, шикуються в черги.

Гра між "Реалом" і "Барселоною" відбудеться 23 квітня на полі стадіону "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Початок матчу о 21:45 за київським часом.