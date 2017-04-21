Мессі і Роналду "поцілувалися" на малюнках напередодні матчу "Реал" - "Барселона"
10:59, 21 квітня 2017Футбол
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Стріт-арт художник з Барселони відобразив незвичайне фото зірок "Барселони" і "Реала".
Мессі і Роналду зобразили в незвичайному ракурсі / Isport
Напередодні іспанського Ель-Класіко " між "Барселоною" і "Реалом" на вулицях столиці Каталонії з'явився стріт-арт малюнок, на якому цілуються лідери команд аргентинець Ліонель Мессі і португалець Кріштіану Роналду, повідомляє Isport.
Малюнок був зроблений місцевим стріт-арт художником, відомим під псевдонімом Tvboy, і отримав назву Любов сліпа.
Ця картина вже стала знаменитою, а охочі сфотографуватися на тлі її, шикуються в черги.
Гра між "Реалом" і "Барселоною" відбудеться 23 квітня на полі стадіону "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Початок матчу о 21:45 за київським часом.
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