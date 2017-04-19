Поле "Донбас Арени" приходить в занепад без "Шахтаря", стадіон постраждав від обстрілу (фото)

Через півтора місяці після того, як гендиректор футбольного клубу "Шахтар" Сергій Палкін, офіційно заявив про втрату контролю над Донбас Ареною, з'явилися свіжі знімки стадіону, повідомляє "Шахта".

Поле стадіону поступово приходить в занепад. Також арена сильно постраждала від зовнішніх факторів впливу - обстрілів фасаду. Інші частини стадіону - внутрішні приміщення - залишаються недоторканими і, вочевидь, все ж чекають на повернення господаря, який би зайнявся їх збереженням.

Як повідомляв УНІАН, бойовики ДНР захопили "Донбас-Арену" на початку березня. Раніше стадіон залишався під контролем обслуговуючого персоналу арени, який працював і до 2014-го року.