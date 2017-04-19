Турецький "Галатасарай" націлився на футболіста збірної України
12:51, 19 квітня 2017Футбол
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Влітку динамівець Євген Хачеріді може перейти до складу багаторазового чемпіона Туреччини.
Контракт Євгена Хачеріді з "Динамр" невдовзі завершується / wikipedia.org
Турецький "Галатасарай" вирішив влітку придбати захисника київського "Динамо" і збірної України Євгена Хачеріді, інформує Sporx.
Клуб зі Стамбула готовий заплатити динамівцям за 29-річного футболіста 6,5 млн євро, а самому гравцю турки пропонують контракт на три роки.
"Галатасарай" хоче вирішити питання щодо трансферу українця до кінця квітня. Найближчим часом мають розпочатися перемовини між сторонами.
Спершу турецький гранд хотів придбати у "Реала" захисника Пепе, але відмовився від цієї ідеї через високу трансферну вартість і зарплатню гравця.
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