Турецький "Галатасарай" націлився на футболіста збірної України

Турецький "Галатасарай" вирішив влітку придбати захисника київського "Динамо" і збірної України Євгена Хачеріді, інформує Sporx.

Клуб зі Стамбула готовий заплатити динамівцям за 29-річного футболіста 6,5 млн євро, а самому гравцю турки пропонують контракт на три роки.

"Галатасарай" хоче вирішити питання щодо трансферу українця до кінця квітня. Найближчим часом мають розпочатися перемовини між сторонами.

Спершу турецький гранд хотів придбати у "Реала" захисника Пепе, але відмовився від цієї ідеї через високу трансферну вартість і зарплатню гравця.