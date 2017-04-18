Мадридський "Атлетіко" - у півфіналі Ліги чемпіонів, казка "Лестера" завершилася
23:47, 18 квітня 2017Футбол
390
"Атлетіко" став першим півфіналістом Ліги чемпіонів.
"Атлетіко" і "Лестер" зіграли внічию / Reuters
У повторному поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів англійський "Лестер" не зумів взяти реванш у іспанського "Атлетіко" (Мадрид) за поразку в першому матчі з рахунком 0:1.
Мадридський клуб ще в першому таймі забив гол на чужому полі - відзначився Сауль. Після перерви господарі великими силами пішли в атаку, але досягли успіху лише одного разу - гол забив Варді.
Чинний чемпіон Англії зійшов з дистанції: Британія втратила останнього учасника Ліги чемпіонів у нинішньому сезоні.
ЛЕСТЕР - АТЛЕТІКО - 1:1
Голи: Сауль, 26 (0:1), Варді, 61 (1:1)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter