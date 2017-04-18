Мадридський "Атлетіко" - у півфіналі Ліги чемпіонів, казка "Лестера" завершилася

У повторному поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів англійський "Лестер" не зумів взяти реванш у іспанського "Атлетіко" (Мадрид) за поразку в першому матчі з рахунком 0:1.

Мадридський клуб ще в першому таймі забив гол на чужому полі - відзначився Сауль. Після перерви господарі великими силами пішли в атаку, але досягли успіху лише одного разу - гол забив Варді.

Чинний чемпіон Англії зійшов з дистанції: Британія втратила останнього учасника Ліги чемпіонів у нинішньому сезоні.

ЛЕСТЕР - АТЛЕТІКО - 1:1

Голи: Сауль, 26 (0:1), Варді, 61 (1:1)