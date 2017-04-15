"Ворскла" і "Карпати" звели внічию матч Прем'єр-ліги

У Полтаві завершився матч 25-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" і львівські "Карпты" зіграли внічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Матч проходив у приблизно рівній боротьбі, з обопільними шансами на успіх. Найактивнішими гравцями в складах своїх команд були Дмитро Кльоц ("Карпати") та Дмитро Хльобас (Ворскла"), але забити гол ані вони, ані хтось інший так і не зуміли.

Наприкінці господарі поля великими силами пішли вперед, але вирішальний штурм також не приніс успіху.

Таким чином, команди зберегли паритет в турнірній таблиці. У "Ворскли" 28 очок і 7-е місце в таблиці, в той час як у "Карпат" - 18 балів і 10-е місце в УПЛ.