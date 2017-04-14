Фінал Ліги чемпіонів можуть провести під закритим дахом через загрозу терористичної атаки

16:19, 14 квітня 2017
Футбол
191

УЄФА боїться терористичної атаки з дронів.

Стадіон

УЄФА веде переговори з владою Уельсу щодо можливого проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів під закритим дахом. Про це повідомляє Проспорт ТСН

Керівництво організації звернулося до місцевої влади з проханням повністю закрити дах стадіону "Мілленіум" у Кардіффі на час матчу.

Причиною цьому є побоювання терористичних атак з використанням безпілотних літальних апаратів (дронів).

Вирішальний матч турніру відбудеться у Кардіффі 3 червня.

Арена "Мілленіум" вміщує 74,5 тисячі глядачів і обладнана висувним дахом.

Читайте такожВибухи в Дортмунді: підозрюваний в атаці на футболістів командував загоном ІДІЛ (відео)Крім того, після теракту у Дортмунді перед матчем чвертьфіналу Ліги чемпіонів, УЄФА закликав посилити заходи безпеки під час фінальної гри. На місці чергуватимуть не менше 15 тисяч представників поліції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#Уельс