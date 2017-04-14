Фінал Ліги чемпіонів можуть провести під закритим дахом через загрозу терористичної атаки

УЄФА веде переговори з владою Уельсу щодо можливого проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів під закритим дахом. Про це повідомляє Проспорт ТСН.

Керівництво організації звернулося до місцевої влади з проханням повністю закрити дах стадіону "Мілленіум" у Кардіффі на час матчу.

Причиною цьому є побоювання терористичних атак з використанням безпілотних літальних апаратів (дронів).

Вирішальний матч турніру відбудеться у Кардіффі 3 червня.

Арена "Мілленіум" вміщує 74,5 тисячі глядачів і обладнана висувним дахом.

Читайте такожВибухи в Дортмунді: підозрюваний в атаці на футболістів командував загоном ІДІЛ (відео)Крім того, після теракту у Дортмунді перед матчем чвертьфіналу Ліги чемпіонів, УЄФА закликав посилити заходи безпеки під час фінальної гри. На місці чергуватимуть не менше 15 тисяч представників поліції.