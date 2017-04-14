П'ять гравців "Шахтаря" можуть не вийти на поле в матчі з "Динамо" через тиждень

П'ять гравців донецького "Шахтаря" можуть пропустити центральний матч 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги проти київського "Динамо", повідомляє Команда №1.

Якщо Фред зараз не грає, то Срна, Степаненко, Бернард, Дентіньо і Бланко-Лещук ризикують не вийти на поле НСК "Олімпійський". Адже найближчий матч гірників із земляками з "Олімпіка" обіцяє бути неабияким. Помаранчево-чорним напевно хочеться поставити на місце команду, яка в поточному чемпіонаті ще жодного разу не дала себе обіграти лідеру турніру.

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У свою чергу, у складі "Динамо" в найближчому матчі з луганською "Зорею" необхідно бути вкрай обережними Морозюку, Виді і Федорчуку. Вони у разі отримання попередження також пропустять наступний поєдинок.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться в наступну п'ятницю, 21 квітня, на НСК "Олімпійський". Початок гри о 20.00