Прем'єр-ліга, 25-й тур, "Чорноморець" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Олександрії проходить заключний матч 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому одеський "Чорноморець" виступає номінальним господарем поля у грі з "Олександрією", повідомляє офіційний сайт змагань.

Одесити не можуть приймати суперника на своєму полі через вкрай незадовільний стан газону арени "Чорноморець".

Зустрічаються команди, які займають 6-е і 5-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

Очна гра вкрай важлива для обох команд. У "Чорноморця" 31 очко і команда на 3 бали відстає від "Олександрії" (34). У свою чергу, у донецького "Олімпіка" 35 очок і 4-е місце.

Матч в Олександрії розпочнеться о 17.00.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.