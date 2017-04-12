Постраждалий через вибух гравець "Боруссії" виписаний з лікарні

Іспанський захисник німецької "Боруссії" з Дортмунда Марк Бартра виписаний з лікарні після поранення, отриманого в результаті вибухів біля клубного автобуса, повідомляє Marca.

Лікарі зафіксували у гравця поріз руки і психологічний шок. Спортсмен у момент вибуху знаходився в автобусі якраз біля розбитого скла.

Про терміни відновлення гравця не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, у Дортмунді стався вибух біля автобуса футбольного клубу «Боруссія». Три вибухові пристрої вибухнули в безпосередній близькості від автомобіля. Постраждала одна людина — іспанський футболіст Марк Бартра, який з порізами відправлений у лікарню.

Гравці "Боруссії" повинні були зіграти матч з "Монако".

"Матч відкладено до середи, 12 квітня. Квитки залишаються дійсними. Спасибі всім хто брав участь у вирішенні", - сказано в офіційному "Твіттері" команди.