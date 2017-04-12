Глава МОК: Всі спортивні вболівальники об'єдналися навколо "Боруссії"

Глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах закликав усіх вболівальників згуртуватися навколо "Боруссії" в цю важку для команди годину, повідомляється в офіційному Twitter МОК.

«Сьогодні всі спортивні вболівальники об'єдналися навколо «Боруссії», — заявив Бах

Як повідомляв УНІАН, перед матчем Ліги чемпіонів у Дортмунді стався вибух біля автобуса футбольного клубу «Боруссія». Три вибухові пристрої вибухнули в безпосередній близькості від автомобіля. Постраждала одна людина — іспанський футболіст Марк Бартра, який з порізами відправлений у лікарню.

"Боруссія" повинна була провести гру з "Монако".

"Матч відкладено до середи, 12 квітня. Квитки залишаються дійсними. Спасибі всім хто брав участь у вирішенні", - сказано в офіційному "Твіттері" команди.