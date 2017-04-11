"Ювентус" розгромив "Барселону" у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів

У Турині завершився перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Ювентус" приймав "Барселону" і виграв з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

У першому таймі дублем відзначився Дібалла, який забивав голи на 7-й і 22-й хвилинах. Після перерви, на 55-й хвилині, К'єліні довів рахунок до великого.

У свою чергу, матч "Боруссія" (Дортмунд) - "Монако" був скасований з міркувань безпеки, після вибуху біля автобуса німецької команди.

"Ювентус" - "Барселона" - 3:0

Голи: Дибала, 7 (1:0), Дибала, 22 (2:0), К'єлліні, 55 (3:0)