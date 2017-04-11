Гравці "Боруссії" знаходяться в шоці після вибуху біля клубного автобуса - гендиректор

Генеральний директор німецького футбольного клубу «Боруссія» з Дортмунда Ханс-Йоахім Ватцке заявив, що гравці команди знаходиться в шоковому стані після вибуху біля клубного автобуса, повідомляє Bild.

«Автобус команди атакували. Всі гравці, персонал перебувають в шоці. Про такі події неможливо не думати. Сподіваюся, що команда буде конкурентоспроможною в завтрашньому матчі, незважаючи на цю ситуацію», — заявив Ватцке.

Як повідомляв УНІАН, у Дортмунді стався вибух біля автобуса футбольного клубу «Боруссія». Три вибухові пристрої вибухнули в безпосередній близькості від автомобіля.

Постраждала одна людина — іспанський футболіст Марк Бартра, який з порізами відправлений у лікарню.

"Матч відкладено до середи, 12 квітня. Квитки залишаються дійсними. Спасибі всім хто брав участь у вирішенні", - сказано в офіційному "Твіттері" команди.