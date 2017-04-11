"Чорноморець" зіграє у Прем'єр-лізі на полі суперника, поки на полі в Одесі засіяли траву

Наступний матч одеського "Чорноморця" в українській Прем'єр-лізі лише номінально буде домашнім. Фактично одеська команда зіграє в гостях на полі свого суперника - "Олександрії". Поєдинок повинен відбутися 16 квітня (початок - о 17:00).

Клуби домовилися провести гру на стадіоні "Ніка" в Олександрії, оскільки газон на арені "Чорноморець" в Одесі визнаний непридатним для проведення поєдинків Прем'єр-ліги, повідомляє сайт ukrainefootball.net.

Нещодавно ФФУ вирішила заборонити "Чорноморцю" грати домашні матчі на своєму стадіоні через погану якість газону, більша частина якого взагалі позбулася трави. А пізніше стало відомо, що на одеській арені взагалі заново пересіяли траву і не будуть проводити матчі не менше місяця.

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