УПЛ, 24-й тур, "Карпати" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають "Дніпро", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які займають 10-11 місця в турнірній таблиці.

У "Карпат", на даний момент, 16 очок. У "Дніпра" 10 балів і команда ділить останні 11-12 місця з луцькою "Волинню", випереджаючи суперника лише за додатковими показниками.

З урахуванням того, що "Волинь" напередодні програла "Сталі" в Кам'янському (0:2), у "Дніпра" є шанс відірватися від суперника в турнірній таблиці.

Матч у Львові розпочнеться у 14.00

ТВ-трансляція - телеканал "2+2".