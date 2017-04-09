УПЛ, 24-й тур, "Карпати" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція
13:50, 09 квітня 2017Футбол
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У Львові проходить матч аутсайдерів Прем'єр-ліги.
zik.ua
Сьогодні у Львові проходить матч 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають "Дніпро", повідомляє офіційний сайт змагань.
Зустрічаються команди, які займають 10-11 місця в турнірній таблиці.
У "Карпат", на даний момент, 16 очок. У "Дніпра" 10 балів і команда ділить останні 11-12 місця з луцькою "Волинню", випереджаючи суперника лише за додатковими показниками.
З урахуванням того, що "Волинь" напередодні програла "Сталі" в Кам'янському (0:2), у "Дніпра" є шанс відірватися від суперника в турнірній таблиці.
Матч у Львові розпочнеться у 14.00
ТВ-трансляція - телеканал "2+2".
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