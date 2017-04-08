"Зірка" з Кропивницького обіграла полтавську "Ворсклу" у 24-му турі УПЛ

У Кропивницькому завершився поєдинок української футбольної Прем'єр-ліги "Зірка" - "Ворскла". Господарі несподівано завоювали три очки, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Долю зустрічі вирішив єдиний гол на 60-й хвилині. Після навісу з кутового грубо помилився голкіпер "Ворскли" Богдан Сарнавський. Воротар рукою скинув м'яч під удар іспанському легіонеру "Зірки" Борхе Екісе, який розстріляв рамку з близької відстані.

Полтавчани зробили спроби відігратися. Ближче всього до цілі вони були на 85-й хвилині. Павло Ребенок пробив по воротах з далекої відстані - м'яч потрапив у поперечину.

Перед самим фінальним свистком команди проводили гострі атаки, але рахунок не змінився.

"Зірка" набрала 26 очок в таблиці і лише на 1 пункт відстає від "Ворскли" і "Сталі".