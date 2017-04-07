Визначилася дата поєдинку "Динамо" - "Шахтар" другого етапу чемпіонату України

Дирекція Прем'єр-ліги затвердила дату наступного очного протистояння грандів українського футболу - "Динамо" і "Шахтаря", повідомляє сайт УПЛ.

Матч відбудеться 21 квітня, у п'ятницю. Кияни прийматимуть "Шахтар" на "Олімпійському". Початок матчу - о 20.00.

Читайте також"Динамо" і "Шахтар" зустрінуться в Кубку України не раніше фіналуЗамість базового дня 26-го туру чемпіонату України - суботи, 22 квітня - команди зустрінуться на день раніше. Це пов'язано з підготовкою колективів до півфінальних ігор Кубка, які пройдуть 26-го числа.

"Динамо" і "Шахтар" вперше зіграють між собою в рамках другого етапу Прем'єр-ліги. На даний момент у турнірній таблиці їх поділяють 14 очок. Не виключено, що перемога в класичному дербі гарантує гірникам чемпіонське звання.