Григорій Суркіс: Президент УЄФА цінує мій креативний потенціал

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, який знову обійняв цю посаду 5 квітня за підсумками 41-го Чергового Конгресу УЄФА в Гельсінкі, в інтерв'ю сайту Футбольний клуб розповів про роботу в команді чинного президента УЄФА Александера Чеферина.

"Конгрес в цілому підтримав реформаторські ідеї Александера Чеферина. Я позиціоную себе на посаді віце-президента УЄФА як член команди Александера Чеферина. І якщо він зацікавлений в такому спеціалісті, в моїх професійних, ділових і особистих якостях, я можу бути тільки вдячний за надану довіру.

Читайте такожГригорія Суркіса переобрали віце-президентом УЄФАОчевидно, президент УЄФА належним чином оцінює мій креативний потенціал і покладає на мене певні надії. Так, це почесно. Але це і додає ще більше відповідальності.

Адже я не юнак, який в пориві ентузіазму, стрімголов кидається в безодню ілюзій. Багаторічний досвід, набуті на практиці унікальні знання, прагматизм і корпоративна солідарність – ось на чому базується моя впевненість у власних силах.

Тому для тих, хто поспішає списати мене на берег, рекомендую згадати слова популярного класика – «чутки про мою смерть дещо перебільшені».

І взагалі, давайте замість інтриг навколо футболу займемося конкретними справами на благо самої гри. Дуже корисне і потрібне заняття", – сказав Суркіс.

Григорій Суркіс на Конгресі знову зайняв пост віце-президента УЄФА. На цій посаді він перебував і раніше з 24 травня 2013 року.