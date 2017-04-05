Екс-гравець збірної України Тимощук розповів про мотиви свого вибору на користь російського "Зеніту"

Екс-півзахисник збірної України, луцької "Волині", донецького "Шахтаря", російського "Зеніту" (Санкт-Петербург), німецької "Баварії" (Мюнхен) і казахстанського "Кайраат" (Алмати) Анатолій Тимощук прокоментував своє повернення в Санкт-Петербург і підписання контракту з "Зенітом" в якості тренера, повідомляє "Чемпіонат".

"Був ряд пропозицій, а якщо бути точним, то конкретних пропозицій було три. У це число "Шахтар" не входив. Я вибрав "Зеніт", тому що тільки починаю кроки в тренерській кар'єрі, а вчитися в команді з відмінним підбором гравців, у такого тренера, як Мірча Луческу, – кращий варіант для молодого тренера.

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Коли у тебе є можливість навчатися, отримати перший тренерський досвід у такого фахівця, як Луческу, – сумнівів у виборі практично не залишається. Те ж саме стосується і клубу – якщо тебе запрошують у таку команду, як Зеніт, довго коливатися не доводиться. Один фактор доповнив інший, і я радий, що зараз перебуваю тут і намагаюся приносити максимальну користь команді", - розповів Тимощук.

Раніше вболівальники "Волині" підготували звернення до міськради Луцька із закликом позбавити Тимощука звання Почесний громадянин міста після того, як стало відомо про те, що фахівець обрав "Зеніт", як своє перше місце роботи в якості тренера.