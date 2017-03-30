Порошенко назвав цькування Зозулі в Іспанії спланованою кампанією в дусі "гібридної війни" РФ

Президент України Петро Порошенко заявляє, що ситуація навколо українського футболіста клубу "Бетіс" Романа Зозулі є результатом ретельно спланованої пропагандистської кампанії у дусі «гібридної війни» Росії проти України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це Порошенко заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм, що відбулась у рамках саміту Європейської народної партії на Мальті.

Зокрема, президент України висловив вдячність іспанському уряду за чітку позицію на підтримку українського футболіста. Порошенко наголосив, що «ситуація з Романом є результатом ретельно спланованої пропагандистської кампанії у дусі гібридної війни РФ проти України».

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Як повідомляв УНІАН, у лютому було заблоковано перехід Зозулі до клубу «Райо Вальєкано» через дискримінацію з боку ліворадикальних фанатів, які назвали його «нацистом».

Після повернення до «Бетісу» через конфлікт з ультрас «Райо Вальєкано» Зозуля фактично опинився «поза грою». За правилами ФІФА він не може отримувати ігрову практику, оскільки в нинішньому сезоні вже значився в трьох клубах – «Дніпрі», «Бетісі» і «Райо Вальєкано».

Зозуля багато допомагає українській армії та сім’ям воїнів АТО і має чітко виражену патріотичну позицію, виступаючи проти Росії та її військової агресії в Україні.