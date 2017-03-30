Порошенко назвав цькування Зозулі в Іспанії спланованою кампанією в дусі "гібридної війни" РФ
Президент України висловив вдячність іспанському уряду за чітку позицію на підтримку українського футболіста.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що ситуація навколо українського футболіста клубу "Бетіс" Романа Зозулі є результатом ретельно спланованої пропагандистської кампанії у дусі «гібридної війни» Росії проти України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це Порошенко заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм, що відбулась у рамках саміту Європейської народної партії на Мальті.
Зокрема, президент України висловив вдячність іспанському уряду за чітку позицію на підтримку українського футболіста. Порошенко наголосив, що «ситуація з Романом є результатом ретельно спланованої пропагандистської кампанії у дусі гібридної війни РФ проти України».
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Як повідомляв УНІАН, у лютому було заблоковано перехід Зозулі до клубу «Райо Вальєкано» через дискримінацію з боку ліворадикальних фанатів, які назвали його «нацистом».
Після повернення до «Бетісу» через конфлікт з ультрас «Райо Вальєкано» Зозуля фактично опинився «поза грою». За правилами ФІФА він не може отримувати ігрову практику, оскільки в нинішньому сезоні вже значився в трьох клубах – «Дніпрі», «Бетісі» і «Райо Вальєкано».
Зозуля багато допомагає українській армії та сім’ям воїнів АТО і має чітко виражену патріотичну позицію, виступаючи проти Росії та її військової агресії в Україні.