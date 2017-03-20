"Динамо" продасть польського легіонера Теодорчика за 4,5 мільйона євро
14:58, 20 березня 2017Футбол
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На цьому тижні «Андерлехт» оформить трансфер польського нападника
Теодорчки подпишкет повноцінний контракт з "Андерлехтом" / lavenir.net
Нападник київського «Динамо» Лукаш Теодорчик, який цей сезон вдало проводить на правах оренди за бельгійський «Андерлехт», на поточному тижні підпише повноцінний контракт з бельгійським клубом, повідомляє Sport.ua.
Трансфер Теодорчика обійдеться «Андерлехту» 4,5 мільйони євро, а сам поляк підпише з брюссельцами контракт на 3-4 роки.
Повідомляється також, що в разі серйозної пропозиції найближчим літом, «Андерлехт» не буде перешкоджати трансферу футболіста.
Як повідомляв УНІАН, Теодорчик в нинішньому сезоні в Андерлехті став головною ударною силою команди, забивши вже 28 голів у 40 матчах у всіх турнірах і є кращим бомбардиром чемпіонату Бельгії.
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