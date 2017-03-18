Шевченко скоротив склад на матч з Хорватією з 35 до 27 гравців

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив склад команди, яка в суботу вранці вирушає до Австрії на підготовчий збір перед відбірним матчем чемпіонату світу з Хорватією, повідомляє Федерація футболу України.

З числа 35 кандидатів наставник «синьо-жовтих» обрав 27 гравців, з яких і буде визначати основний склад на важливий матч відбору.

Склад національної команди України:

Воротарі: Андрій Пятов, Микита Шевченко (обидва - «Шахтар» Донецьк), Денис Бойко («Малага» Іспанія).

Захисники: Артем Федецький («Дармштадт», Німеччина), Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Сергій Кривцов, Богдан Бутко (всі - «Шахтар»), Микола Морозюк («Динамо» Київ), Микола Матвієнко («Карпати» Львів).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко (всі – «Шахтар»), Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (всі - «Динамо»), Руслан Ротань («Дніпро»), Іван Петряк («Зоря» Луганськ), Олександр Зінченко (ПСВ, Нідерланди), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Євген Шахов (ПАОК, Греція), Руслан Маліновський («Генк», Бельгія).

Нападники: Артем Кравець («Гранада», Іспанія), Роман Зозуля («Бетіс», Іспанія), Євген Селезньов («Карабюкспор», Туреччина), Артем Бєсєдін («Динамо»).

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія - Україна відбудеться 24 березня в Загребі на стадіоні "Максимір". Початок гри о 21.45 за Києвом.