"Дніпро" і "Карпати" зіграли нульову нічию в матчі Прем'єр-ліги

У Дніпрі завершився матч останнього 22-го туру першого етапу української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" зіграв внічию з львівськими "Карпатами", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч закінчився з рахунком 0:0.

Матч проходив у досить млявій, повільній і нецікавій боротьбі, в якій у команд було вкрай мало моментів для взяття воріт. В результаті, абсолютно справедлива безгольова нічия.

Цей результат дозволив "дніпрянам" зрівнятися за кількістю очок з "Волинню" з Луцька - по 10 і обійти її в боротьбі за останні 11-12 місця. У "Карпат", у свою чергу, 10-е місце (12 очок) і матч у запасі з донецьким "Олимпком", який відбудеться 26 березня.

"Волинь" свій заключний матч першого етапу змагань проведе 19 березня проти луганської "Зорі".