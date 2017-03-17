Тренер збірної Хорватії назвав склад на матч проти України

Головний тренер збірної Хорватії Анте Чачіч викликав 23-х гравців на поєдинок проти збірної України в рамках відбірного турніру на ЧС-2018, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Хорватії.

Крім 23-х гравців, які були викликані в розташування національної команди, тренерський штаб збірної Хорватії на чолі з Анте Чачичем включив також трьох футболістів у розширений список. Це захисник ПАОКа Марін Леовац, а також півзахисники Франко Андріяшевич з "Рієки" і Маріо Пашалич з "Мілана".

Склад команди виглядає наступним чином:

Голкіпери: Даніель Субашич ("Монако", Франція), Ловро Калініч (Гент, Бельгія), Домінік Лівакович (Динамо Загреб)

Захисники: Ведран Чорлука (Локомотив, Росія), Домагой Віда (Динамо, Україна), Шиме Врсалько ("Атлетіко", Іспанія), Йосип Піварик (Динамо Загреб), Тін Едвай (Байєр, Німеччина), Матей Мітровіч ("Бешикташ", Туреччина), Марко Лешкович (Динамо Загреб)

Півзахисники: Лука Модріч (Реал, Іспанія), Іван Ракітіч (Барселона, Іспанія), Іван Перішич (Інтер, Італія), Мілан Бадель (Фіорентина, Італія), Матео Ковачіч (Реал, Іспанія), Марцело Брозович (Інтер, Італія), Марко Ріг (Наполі, Італія), Філіп Брадарич (Рієка)

Форварди: Маріо Манджукич ("Ювентус", Італія), Нікола Калініч (Фіорентина, Італія), Андрій Крамаріч (Хоффенхайм, Німеччина), Марко Пьяца ("Ювентус", Італія), Дуйє Чоп (Спортинг Хіхон, Іспанія)

Як повідомляв УНІАН, матч відбіркового турніру ЧС-2018 Хорватія — Україна відбудеться 24 березня на стадіоні "Максимір" у Загребі. Початок гри о 21.45 за Києвом.