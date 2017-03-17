Шевченко: "Зі списку 35-ти виберемо 25-26 гравців на матч з Хорватією"

Після презентації нового технічного спонсора Федерації футболу України головний тренер національної команди Андрій Шевченко розповів про останні дні підготовки команди до ключового матчу відбору на ЧС-2018 - проти збірної Хорватії, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Сьогодні відбудуться матчі чергового туру національного чемпіонату за участю "Динамо" і "Шахтаря". Збираємося завтра вранці, в обід вирушаємо в Австрію. Легіонери приїдуть в неділю-понеділок. Я не зраджую своїм принципам – завжди викликаю багато гравців. Щодо гравців "Зорі", який свій матч Прем'єр-ліги проведуть у неділю. то вони також приєднаються до національної команди в понеділок. В цьому плані ніяких проблем не бачу", - зазначив Шевченко.

"Список з 35 футболістів, оприлюднений вчора - це кандидати в збірну, яких ми розглядаємо. Ми виберемо з цього числа 25-26 гравців. Завдяки тому, що клуби пішли назустріч збірній, ми організували мікрозбір в Австрії", - продовжил Шевченко.

Читайте такожШевченко назвав розширений склад на матч проти ХорватіїКажучи про персоналії, тренер зазначив: "Малиновський стабільно грає в клубі. Вважаю, Руслан заслужив виклик у збірну України. Костевич не входить в список на гру з Хорватією. Це не означає, що ми за ним не дивимося. Буде показувати хорошу гру – двері для нього відкриті. Травма Ракицького? Я дивився вчора тренування «Шахтаря» – він займався в загальній групі. У мене поки немає по ньому інформації. Зозуля – важливий гравець для збірної України. Те, що з ним сталося – це хворе місце для всіх нас. Ми викликаємо його, щоб підтримати і дати йому шанс проявити себе. Щодо того, що викликаний Шепелєв, але не отримав виклик Караваєв, відповім так - намагаємося, щоб на кожній позиції була конкуренція. Караваєв грає на позиції Ярмоленка, Петряка, Циганкова, Коноплянки. Я з ним розмовляв. У нього є невеликі проблеми в клубі. Побажав йому удачі. Ми на нього розраховуємо в майбутньому.

Відповідаючи на питання про те, чи вважає тренер нашої команди Манджукіча найнебезпечнішим гравцем у складі Хорватії, Шевченко зауважив: "Він змінив позицію. В «Ювентусі» він грає зліва, у збірній – у центрі нападу. Сподіваюся, у них будуть втрати до матчу з нами".

А коментуючи слова колеги зі збірної Хорватії Анте Чачіча про те, що головна проблема – відсутність ігрової практики у легіонерів, зазначив: "Відсутність ігрової практика – одна з проблем. Є також і проблема лівого флангу – Соболь дискваліфікований і не зіграє з хорватами. Але у нас є конкуренція в команді".

Відповідаючи на традиційне питання - на який результат розраховуєте в Загребі - Шевченко зауважив: "На позитивний. Зрозуміло, що це не поразка".

Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія - Україна відбудеться 24 березня в Загребі на стадіоні "Максимр". Початок гри о 21.45 за Києвом.