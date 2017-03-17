Шевченко: "Зі списку 35-ти виберемо 25-26 гравців на матч з Хорватією"
Головний тренер збірної України розповів про останні дні підготовки до матчу проти команди Хорватії.
Після презентації нового технічного спонсора Федерації футболу України головний тренер національної команди Андрій Шевченко розповів про останні дні підготовки команди до ключового матчу відбору на ЧС-2018 - проти збірної Хорватії, повідомляє кореспондент УНІАН.
"Сьогодні відбудуться матчі чергового туру національного чемпіонату за участю "Динамо" і "Шахтаря". Збираємося завтра вранці, в обід вирушаємо в Австрію. Легіонери приїдуть в неділю-понеділок. Я не зраджую своїм принципам – завжди викликаю багато гравців. Щодо гравців "Зорі", який свій матч Прем'єр-ліги проведуть у неділю. то вони також приєднаються до національної команди в понеділок. В цьому плані ніяких проблем не бачу", - зазначив Шевченко.
"Список з 35 футболістів, оприлюднений вчора - це кандидати в збірну, яких ми розглядаємо. Ми виберемо з цього числа 25-26 гравців. Завдяки тому, що клуби пішли назустріч збірній, ми організували мікрозбір в Австрії", - продовжил Шевченко.
Читайте такожШевченко назвав розширений склад на матч проти ХорватіїКажучи про персоналії, тренер зазначив: "Малиновський стабільно грає в клубі. Вважаю, Руслан заслужив виклик у збірну України. Костевич не входить в список на гру з Хорватією. Це не означає, що ми за ним не дивимося. Буде показувати хорошу гру – двері для нього відкриті. Травма Ракицького? Я дивився вчора тренування «Шахтаря» – він займався в загальній групі. У мене поки немає по ньому інформації. Зозуля – важливий гравець для збірної України. Те, що з ним сталося – це хворе місце для всіх нас. Ми викликаємо його, щоб підтримати і дати йому шанс проявити себе. Щодо того, що викликаний Шепелєв, але не отримав виклик Караваєв, відповім так - намагаємося, щоб на кожній позиції була конкуренція. Караваєв грає на позиції Ярмоленка, Петряка, Циганкова, Коноплянки. Я з ним розмовляв. У нього є невеликі проблеми в клубі. Побажав йому удачі. Ми на нього розраховуємо в майбутньому.
Відповідаючи на питання про те, чи вважає тренер нашої команди Манджукіча найнебезпечнішим гравцем у складі Хорватії, Шевченко зауважив: "Він змінив позицію. В «Ювентусі» він грає зліва, у збірній – у центрі нападу. Сподіваюся, у них будуть втрати до матчу з нами".
А коментуючи слова колеги зі збірної Хорватії Анте Чачіча про те, що головна проблема – відсутність ігрової практики у легіонерів, зазначив: "Відсутність ігрової практика – одна з проблем. Є також і проблема лівого флангу – Соболь дискваліфікований і не зіграє з хорватами. Але у нас є конкуренція в команді".
Відповідаючи на традиційне питання - на який результат розраховуєте в Загребі - Шевченко зауважив: "На позитивний. Зрозуміло, що це не поразка".
Як повідомляв УНІАН, матч Хорватія - Україна відбудеться 24 березня в Загребі на стадіоні "Максимр". Початок гри о 21.45 за Києвом.