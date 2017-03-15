"Монако" вибив "Манчестер Сіті" з Ліги чемпіонів УЄФА

У Монако і Мадриді завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких "Монако" обіграв англійський "Манчестер Сіті", з необхідною різницею в два м'ячі а "Атлетіко" зіграв внічию з німецьким "Байєром" з Леверкузена і втримав перевагу, здобуту в гостьовій зустрічі повідомляє офіційний сайт змагань.

МОНАКО - МАНЧЕСТЕР СІТІ - 3:1

Голи: Мбаппе-Лоттин, 8 (1:0); Фабіньо, 29 (2:0); Сані, 71 (2:1); Бакайоко, 77 (3:1).

Перший матч - 3:5.

АТЛЕТІКО - БАЙЄР - 0:0

Перший матч - 4:2