Російський "Зеніт" виплатить Луческу €2,5 млн в разі звільнення - ЗМІ

Футбольний клуб "Зеніт" виплатить €2,5 млн головному тренеру Мірчі Луческу у разі розірвання контракту. Про це ТАСС повідомило джерело, близьке до петербурзькому клубу.

Луческу підписав контракт з "Зенітом" влітку 2016 року за схемою "2+1" - на два роки з можливістю продовження на один сезон.

Читайте такожЛуческу може бути звільнений у випадку вильоту Зеніту з Ліги Європи - російські ЗМІ"Компенсація Луческу в разі розірвання угоди складе близько €2,5 млн. Також близько €1 млн отримають помічники румунського фахівця", - сказало джерело.

Екс-головний тренер донецького "Шахтаря" очолив російський клуб влітку 2016-го року.

Як повідомляв УНІАН, після 19 турів "Зеніт" займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Росії, відстаючи від лідера московського "Спартака" на 8 очок.

Крім того, "Зеніт" вилетів з Ліги Європи УЄФА, програвши за сумою двох матчів бельгійському "Андерлехту" за рахунок гола, забитого на своєму полі - 0:2 та 3:1.