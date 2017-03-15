Капітан "Шахтаря" Срна напередодні матчу Хорватія - Україна: "Це найважливіша гра для обох команд"

Капітан донецького "Шахтаря" і екс-капітан збірної Хорватії з футболу Даріо Срна прокоментував майбутній матч збірних України та Хорватії у відбірковому циклі ЧС-2018, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

"Після трьох ігор у Хорватії при порожніх трибунах через заборону УЄФА нарешті буде повний стадіон. Всі розуміють, що для збірної це дуже важливий матч, як, до речі, і для українців. Знаю одне: хорвати з першої хвилини будуть грати на перемогу – вдома ми завжди показуємо атакуючий футбол. Тому хочу, щоб збірна Хорватії перемогла і разом з Україною потрапила на чемпіонат світу. Ось моє бажання", - зазначив футболіст.

"Для мене фаворит групи, і це не секрет, – збірна Хорватії. Але все одно буду вболівати за українську команду, щоб вона потрапила на чемпіонат світу. Вашій збірній буде важко, бо хорвати дуже добре виступають вдома. Але потрібно поважати суперника. Кілька років тому ми вже зустрічалися, зіграли два рази внічию. Хорватія з повагою ставиться до України, до тренерського штабу і футболістів. Так що подивимося, як все буде", - додав гравець.

Читайте такожСрна завершив футбольну кар'єру в збірній ХорватіїКажучи про те, як змінилася збірна Хорватії за тренера Анте Чачича, капітан гірників зазначив: "Команда показує хорошу гру. На чемпіонаті Європи хорватам не вистачило удачі, щоб потрапити до півфіналу або й взагалі перемогти в турнірі. А фортуна у футболі дуже важлива. На жаль, у Франції у нас її не було".

Говорячи про найбільш перспективних хорватських гравців, зауважив: "Пьяца, Ковачич, Брозович. Ви ж знаєте, що Хорватія – це країна, де завжди народжуються прекрасні футболісти, гандболісти, баскетболісти. Ми – футбольна країна, хороші гравці у нас будуть завжди".

А відзначаючи зміни у збірної України Андрія Шевченка, зазначив: "Вони є. Адже кожен тренер залежить від результату. Я дуже люблю і поважаю Шевченка, бажаю йому тільки хороших результатів. Після Хорватії буду вболівати за збірну України".

Срна також зазначив, що буде особисто присутнім на матчі. "Не хочу бути експертом. Буду вболівати за Хорватію, за хороший футбол".

Як повідомляв УНІАН, матч Ховатія - Україна відбудеться 24 березня на стадіоні "Максимір" у Загребі.