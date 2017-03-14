"Шахтар" запустить продаж абонементів на матчі другого етапу УПЛ

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) запустить продаж абонементів на домашні матчі другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги 15 березня, повідомляється на офіційному сайті команди.

«Шахтар» поведе боротьбу за чемпіонство в шістці найкращих клубів країни. Суперниками «гірників» стануть «Динамо», «Зоря», «Олександрія», «Олімпік» і «Чорноморець».

Володарі перепусток отримають постійне місце на трибуни ОСК «Металіст» на всі домашні матчі «оранжево-чорних».

Крім економії коштів і часу, власники абонементів отримають пріоритет при купівлі сезонних перепусток – 2017/18, а також купуючи квитки на єврокубкові матчі.

Вартість абонементів складе:

Standard: 80, 135, 215, 270, 375 і 480 гривень;

Club 1936 (з пакетом гостинності): 3 000 гривень;

Shakhtar Lounge (з пакетом гостинності): 6 500 гривень;

Sky Вох: 12 000 гривень (одне місце).

Переселенцям надається знижка 20% на абонементи категорії Standard (тільки в касах ОСК «Металіст» при пред'явленні паспорта або довідки ТПО).

Придбати абонементи можна:

- в касах стадіону «Металіст» (з 9:00 до 20:00 без перерви);

- онлайн на офіційному сайті ФК «Шахтар».