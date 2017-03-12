Прем'єр-ліга, 21-й тур, "Зоря" - "Шахтар": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Харкові проходить центральний матч 21-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає донецький "Шахтар", повідомляє офіційний сайт турніру.

На ОСК "Металіст" зійдуться команди, які займають 3-є і 1-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

У "Шахтаря" - 56 очок, у "Зорі" - 37.

Незважаючи на те, що обидві команди знаходяться у відносно комфортному турнірному становищі, командам не завадять очки в цьому матчі. "Шахтарю" - для того, щоб зберігати комфортну перевагу від "Динамо", "Зорі" - щоб віддалитися від переслідувачів і зберігати напругу в гонці з "Динамо" за 2-е місце і путівку в Лігу чемпіонів.

Матч у Харкові розпочнеться о 19.30.

ТБ-трансляція - телеканал "2+2".