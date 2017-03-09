"Ліон" обіграв "Рому" у центральному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

23:57, 09 березня 2017
Футбол
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Гра у Франції завершилася з рахунком 4:2.

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Французький "Ліон" виграв у італійської "Роми" в центральному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 4:2.

У ще одному знаковому протистоянні німецький "Шальке" (Гельзенкірхен) зіграв внічию з іншим німецьким клубом - "Боруссією" з Менхенгладбаха, 1:1.

Матчі-відповіді відбудуться рівно через тиждень - 16 березня.

Ліга Європи. 1/8 фіналу. Перші матчі

Копенгаген - Аякс - 2:1

Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1

АПОЕЛ - Андерлехт - 0:1

Гент - Генк - 2:5

Олімпіакос - Бешикташ - 1:1

Ліон - Рома - 4:2

Сельта - Краснодар - 2:1

Шальке - Боруссія М - 1:1

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Теги: #футбол#Ліга Європи