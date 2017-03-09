"Ліон" обіграв "Рому" у центральному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
23:57, 09 березня 2017Футбол
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Гра у Франції завершилася з рахунком 4:2.
"Ліон" має перевагу над "Ромою" в два м'ячі після першого матчу / Reuters
Французький "Ліон" виграв у італійської "Роми" в центральному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт змагань.
Гра завершилася з рахунком 4:2.
У ще одному знаковому протистоянні німецький "Шальке" (Гельзенкірхен) зіграв внічию з іншим німецьким клубом - "Боруссією" з Менхенгладбаха, 1:1.
Матчі-відповіді відбудуться рівно через тиждень - 16 березня.
Ліга Європи. 1/8 фіналу. Перші матчі
Копенгаген - Аякс - 2:1
Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1
АПОЕЛ - Андерлехт - 0:1
Гент - Генк - 2:5
Олімпіакос - Бешикташ - 1:1
Ліон - Рома - 4:2
Сельта - Краснодар - 2:1
Шальке - Боруссія М - 1:1
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