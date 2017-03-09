"Ліон" обіграв "Рому" у центральному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

Гра у Франції завершилася з рахунком 4:2.

Французький "Ліон" виграв у італійської "Роми" в центральному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт змагань. Гра завершилася з рахунком 4:2. У ще одному знаковому протистоянні німецький "Шальке" (Гельзенкірхен) зіграв внічию з іншим німецьким клубом - "Боруссією" з Менхенгладбаха, 1:1. Матчі-відповіді відбудуться рівно через тиждень - 16 березня. Ліга Європи. 1/8 фіналу. Перші матчі Копенгаген - Аякс - 2:1 Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 АПОЕЛ - Андерлехт - 0:1 Гент - Генк - 2:5 Олімпіакос - Бешикташ - 1:1 Ліон - Рома - 4:2 Сельта - Краснодар - 2:1 Шальке - Боруссія М - 1:1

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