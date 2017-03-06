Британська BT Sport заплатить 1.2 мільярда фунтів за трансляцію єврокубків

BT Sport продовжив свої права на показ Ліги чемпіонів та Ліги Європи до 2021 року, повідомляє Sport.ua.

Головний мовник футбольних єврокубкових матчів заплатить до скарбниці УЄФА 1.2 мільярда фунтів.

Нагадаємо, що BT Sport є головним бродкастером елітних європейських турнірів з 2015-го року. BT Sport належить найбільшої британської компанії мобільного оператора BT.

Нова угода дає BT Sport ексклюзивні права на всі матчі єврокубків та оглядів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.